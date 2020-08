Nonostante ormai un anno fa il colosso cinese Realme si fosse dichiarata non interessata nel produrre un qualsiasi dispositivo dedicato al settore del gaming, le carte in tavola potrebbero presto cambiare.

Secondo delle recenti indiscrezioni infatti, il colosso starebbe attualmente pensando di produrre e lanciare sul mercato un nuovo smartphone proprio adatto al gaming. Scopriamo insieme i dettagli.

Realme sta pensando di produrre uno smartphone da gaming

Il motivo di questo cambiamento repentino è che si tratta di dispositivi pensati per una piccola nicchia di utenti, mentre il brand punta attualmente a raggiungere un pubblico molto più ampio. Eppure le cose sono iniziate a cambiare con l’arrivo del modello X50 Pro Player Edition, dispositivo che introduce feature da gaming a bordo del flagship. Insomma si è trattato di un segnale di apertura di Realme verso il mondo degli smartphone da gaming e forse potrebbe esserci anche altro sotto la superficie.

Tramite i canali social ufficiali, Realme ha dato il via ad un sondaggio in cui chiede il feedback degli appassionati in merito all’esperienza di gioco a bordo dei propri smartphone. Qualsiasi utente può compilare il form messo a disposizione dal colosso e all’interno di questo sono presenti varie domande in merito al tempo passato con i giochi mobile ed altri dettagli.

In alternativa, l’azienda potrebbe anche aver “annusato” il business che si nasconde dietro questi dispositivi e abbia deciso di lanciare qualche accessorio che potrebbe migliorare l’esperienza dei propri appassionati senza dover necessariamente puntare ad un flagship pensato ad hoc. Per scoprire dove si nasconde la verità, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo.