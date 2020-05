Oggi Realme ha rilasciato numerosi nuovi dispositivi e altri prodotti. Uno di questi è Realme X50 Pro Player Edition, ed è il primo tentativo di Realme per uno smartphone da gaming. L’edizione X50 Pro Player è un nuovo membro della serie X50, per cui l’obiettivo di Realme è fornire connettività 5G ad ogni prezzo.

L’X50 Pro Player Edition presenta uno schermo AMOLED da 6,44 pollici con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una frequenza di campionamento tattile di 180 Hz e HDR10 +. Il chipset è uno Snapdragon 865 accompagnato da RAM LPDDR5 fino a 12 GB e memoria UFS 3.0 da 128 GB.

Realme X50 Pro Player per i giocatori più esigenti

Passando alle fotocamere, Realme X50 Pro Player Edition presenta una configurazione a quattro telecamere comprese di sensore principale Sony IMX586 da 48 megapixel, sensore ultrawide da 8 megapixel e due sensori di profondità e macro da 2 megapixel. Per il lato selfie, le fotocamere anteriori sono dotate di sensori da 16 megapixel e 2 megapixel.

Per quanto riguarda le funzionalità per il gaming, il device viene fornito con HyperBoost 3.0, utilizzato per migliorare l’esperienza di gioco. C’è anche un sentore tattile per vibrazioni sottili durante il gioco, che rende il gioco realistico e arricchisce l’esperienza. I fogli di grafite vengono utilizzati tra la batteria e il pannello posteriore per raffreddare il dispositivo durante le sessioni di gioco. Ci sono alcuni giochi, come PUBG Mobile, che potrai goderti ad una frequenza di 90 frame

Esistono tre varianti del device: 6 GB di RAM + 128 GB, 8 GB di RAM + 128 GB e 12 GB di RAM + 128 GB. Il prezzo si aggira intorno ai 3099 yuan, 3399 yuan e 3699 yuan rispettivamente.