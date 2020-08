Trony aggiorna le proprie campagne promozionali, riuscendo nel contempo a lanciare una soluzione davvero molto interessante presso la regione Campania, gli utenti potranno avvicinarsi ad uno Svuotatutto davvero molto interessante, con sconti anche del 50%.

La limitazione è sempre la stessa, l’accesso alla campagna promozionale risulta essere possibile esclusivamente per coloro che si recheranno fisicamente in uno dei tanti negozi Trony in Campania; gli acquisti, anche entro la scadenza del 24 agosto, non potranno essere effettuati online sul sito ufficiale.

Volantino Trony: grazie allo Svuotatutto il risparmio è notevole

Il risparmio è davvero notevole grazie ad uno Svuotatutto che promette prezzi bassissimi, gli smartphone in promozione sono Galaxy S20 a 699 euro, S20+ a 799 euro, Galaxy S20 Ultra a 1379 euro, Galaxy A71 a 369 euro, Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A41 a 259 euro e Galaxy A21s a 179 euro.

Abbandonando il brand dell’azienda sudcoreana, spiccano altri prodotti estremamente interessanti, come Apple iPhone 7 Plus a 369 euro, LG K51s a 179 euro, LG K41s a 149 euro, Huawei P Smart 2020 a 179 euro, P40 Lite a 249 euro, Huawei P40 a 699 euro, P30 Lite a 229 euro, Y6 2019 a 119 euro, Y5 2019 a 109 euro, Oppo Find X2 Lite a 449 euro, Oppo A91 a 279 euro, Oppo A72 a 249 euro, Oppo A52 a 169 euro o Oppo A5 2020 a 139 euro.

Come avete potuto capire, le possibilità di acquisto sono davvero moltissime e svariate tra di loro. Non potendo riassumere il tutto in un unico articolo, il consiglio è di aprire le pagine elencate, in modo da conoscere da vicino i prezzi e le mig

liori offerte in circolazione.