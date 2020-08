Le bollette della luce e del gas sono una spesa fissa per la maggior parte delle famiglie italiane. Ma tra costi fissi, oneri aggiuntivi e servizi a pagamento non è sempre facile destreggiarsi tra le varie voci in bolletta. In questo modo molti si ritrovano a pagare delle bollette gonfiate da costi non necessari e che possono essere ridotti con l’impiego di pochi e semplici espedienti.

Imparare a leggere correttamente la bolletta per distinguere le varie voci è un requisito fondamentale per poter agire in modo da risparmiare su queste spese fisse che gravano sulle famiglie. Ancor di più in un momento difficile come questo, che tra lockdown, virus e aumento dei prezzi non facilita la situazione di tanti nuclei familiari. Lo stesso governo aveva cercato di aiutare i cittadini spronando i gestori dei servizi a limitare i costi delle forniture e aiutare a superare questa fase critica dell’economia.

Ecco qualche semplice trucco per risparmiare

Siti molto famosi come Facile.it o come Sostariffe.it permettono di scoprire qualche piccolo espediente per limitare i costi superflui nelle nostre bollette.

Oltre ovviamente alle diverse modalità di risparmio energico, da effettuare a monte limitando e gestendo in maniera ottimale i consumi di luce e gas della famiglia, ci sono altri aspetti. Vediamo qui di seguito quali: