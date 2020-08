Ecco un nuovo straordinario dispositivo tutto italiano: un super cerotto hi-tech flessibile e indossabile che consente di rilevare la temperatura del corpo in poco tempo e ad intervalli stabiliti dall’operatore. Il suddetto è stato realizzato da AEBiosystem, startup innovativa del Lazio che cerca di unire innovazione tecnologica e micro-elettronica biomedicale. Il cerotto prende il nome di EasyTemp, e a quanto pare potrebbe essere estremamente utile per monitorare con costanza la temperatura dei pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Il dispositivo, grazie all’uso di cerotti igienici e sostituibili, può essere tranquillamente applicato ad aree del corpo non invasive. Questo consente di avere una misurazione della temperatura molto rapida e precisa.

Cerotto hi-tech: con questo si potranno monitorare più facilmente i pazienti affetti da Coronavirus

Come accennato prima, il suo abile sistema di monitoraggio ci consente di controllare la temperatura a intervalli di tempo appositi scelti dall’operatore. È possibile inoltre trasmettere i dati ad un app mobile con la sua tecnologia Ble o NFC.

Essendo che l’aumento della temperatura è il primo parametro che indica che il corpo è in fase di preparazione per combattere infezioni producendo anticorpi, in tutto il mondo i medici fanno le loro prime conclusioni in base a questo parametro. Quindi, il cerotto potrebbe essere di fondamentale importanza.

Il dispositivo è frutto della campagna curata dalla piattaforma di equity crowdfunding Lifeseeder, chiusasi a 180mila euro, il doppio dell’obbiettivo iniziale di 90mila euro. Fabio Miraglia, Amministratore di Lifeseeder Spa, ha dichiarato: “In questo particolare momento di difficoltà economica siamo riusciti a supportare una startup dinamica e competitiva grazie al nostro network chiudendo la campagna di investimento in overfunding“.