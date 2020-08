Google ha lavorato strenuamente per prevedere l’inclusione degli SMS 2.0 nel bagaglio funzionale dell’ecosistema Android. Ma i grandi classici non tramontano mai ed è di fatto possibile abbandonare le chat per usare i semplici messaggini “mordi e fuggi” da appena 160 caratteri. Tra le loro caratteristiche figurano versatilità ed universalità ma anche anonimato grazie alla possibilità di inviare messaggi senza numero.

Per realizzare i nostri propositi da 007 ci serviremo di alcuni codici segreti che non sono gli stessi per tutti gli operatori. Questi variano tra TIM, Wind, 3 Italia e Vodafone. Purtroppo non sono ancora disponibili con Iliad, ma ce ne faremo una ragione. Ecco come fare.

SMS segreti con Wind

I clienti con SIM Wind possono mandare messaggi senza che il numero di telefono venga svelato. Lo si fa scrivendo il seguente codice:

*k_k#s_testo

C’è poi un altro trucchetto che consente di identificarsi al ricevente con un nome di fantasia (un nickname scelto da noi). Scriviamo così:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Messaggi brevi segreti con TIM

Anche TIM garantisce il servizio di messaggistica anonimo. Saremo irrintracciabili. Lo facciamo digitando:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio dovrà essere inviato al numero 44933 che applicherà un costo di 30 centesimi per messaggio inviato.

Messaggi segreti con 3 Italia

Il destinatario non può rispondere se si usa questa sintassi:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il numero a cui inviare il messaggio è 48383 e questo applica una tariffazione di 50 centesimi a messaggio.

Chat anonime con Vodafone

Per i messaggi Vodafone è altrettanto semplice. Basta scrivere un messaggio del tipo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Si invia il testo al numero 4895894 che lo inoltrerà al nostro destinatario al costo di 50 centesimi.