WindTre riesce a catturare apertamente l’attenzione dei consumatori italiani con il lancio di una promozione che ha davvero dell’incredibile, il suo nome è Go 50 Top+ Online, nasce per essere attivata esclusivamente dai possessori di una SIM ricaricabile di un MVNO con portabilità obbligatoria del numero originario.

Inizialmente il costo da sostenere non risulta essere particolarmente elevato, dati alla mano richiede solamente 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui portare il proprio numero di telefono. Non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento il cliente potrà decidere di abbandonare WindTre, senza incappare nel pagamento di penali o di costi aggiuntivi (in genere sono applicati solo sulle Easy Pay).

WindTre: la promozione da attivare subito

La Go 50 Top+ Online è sicuramente una delle più accattivanti e richieste dalla popolazione, proprio perché integra un prezzo fisso di soli 5,99 euro al mese, da pagare direttamente tramite credito residuo, per godere nel contempo di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, affiancati da 200 SMS da poter utilizzare verso tutti e illimitati minuti per telefonare ad ogni numero registrato in Italia.

La massima velocità di navigazione raggiungibile non è limitata, cosa che accade per i semivirtuali, si potrà navigare anche a 600Mbps in download senza costi aggiuntivi (ma sarà ovviamente necessario disporre di smartphone abilitato). Nell’eventualità in cui foste in possesso di una SIM Iliad, sappiate che la Go 50 Top+ la dovrete richiedere direttamente nei punti vendita, allo stesso costo, con lo stesso identico bundle ed al prezzo iniziale di 10 euro.