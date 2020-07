Su WhatsApp esistono svariati tipi di funzioni, i quali hanno consentito all’applicazione di diventare una delle più incredibili sul panorama mobile. Stiamo parlando di una piattaforma di messaggistica che detiene un grado di versatilità estremamente alto, il quale è ciò che tutte le altre invidiano.

La concorrenza c’è, ma non arriva di certo ai livelli di WhatsApp, che ad oggi detiene oltre 1 miliardo di utenti attivi in giro per il mondo. Il merito è proprio di tutte le nuove aggiunte che sono arrivate anno dopo anno e mese dopo mese, grazie ai tanti aggiornamenti attesi dal pubblico. Una delle funzioni più epocali che sono state viste negli ultimi anni sicuramente consiste nella possibilità di cancellare i messaggi dopo averli inviati. Molte persone hanno dunque l’opportunità di rimediare ad un errore commesso, ma altre si ritrovano costantemente assorte dei dubbi.

WhatsApp, ecco come recuperare tutti i messaggi cancellati di proposito all’interno della chat

Il mondo WhatsApp non permette certamente di recuperare i messaggi cancellati, ma esistono vari modi. Se non volete affidarvi a professionisti o a programmi a pagamento, potete rifarvi certamente ad una nuova applicazione gratuita. Stiamo parlando di WAMR, soluzione che non costa nulla e che soprattutto non è per nulla contro i canoni della legge.

Questa permette di recuperare ogni messaggio eliminato, semplicemente installando l’applicazione e tenendola attiva in background. Potete scaricarla dal web informato apk o magari quando diviene disponibile sul Play Store. Ricordiamo che il suo utilizzo non nuoce né allo smartphone e agli utenti in termini di rapporti con la legge.