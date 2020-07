Iliad ha un regalo per tutti gli utenti e due offerte top

Pian piano Iliad ha ottenuto il suo successo e ha raggiunto i suoi obiettivi. Inizialmente il gestore, appena arrivato in Italia, aveva intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alle realtà più influenti del panorama della telefonia mobile. Detto, fatto: questo target è stato raggiunto in pochissimo tempo, riuscendo addirittura ad arrivare al quarto posto in graduatoria.

Ad oggi si tratta di uno dei gestori più famosi in Italia, uno di quelli che soprattutto hanno mire espansionistiche ben definite. Iliad vuole infatti migliorarsi ancora, e l’obiettivo per il momento è quello di tenere alla larga la concorrenza. Le campagne promozionali estive stanno infatti impensierendo il gestore proveniente dalla Francia, che vuole assolutamente resistere ai colpi. Per questo motivo le offerte migliori sono rimaste disponibili sul sito ufficiale, e sempre ai soliti prezzi.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono sempre le solite promozioni e questa volta con una novità per tutti

La Giga 50, promozione migliore negli ultimi due anni, è ancora disponibile sul sito ufficiale di Iliad. I contenuti al suo interno non sono ovviamente variati: minuti senza limiti verso tutti i gestori, SMS senza limiti e 50 giga in 4G per la navigazione web. Il prezzo in questo caso è di soli 7,99 € al mese per sempre e per tutti.

Segue poi la Solo Voce, promozione che include minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori italiani per soli 4,99 € al mese per sempre. Inoltre tutti coloro che godono di connessione Internet con Iliad, potranno finalmente beneficiare di 4 giga in roaming all’estero.