Asteroidi contro la Terra: gli eventi del 2020 non sono ancora terminati

Il 2020 resterà nella storia per il gran numero di eventi pericolosi e dannosi per l'essere umano (e non). Dopo l'asteroide del 6 giugno 2020 denominato 2002 NN4 , ne potrebbero giungere ulteriori verso settembre dal nome di ES4 2011 e 2020ND previsto per il 24 Luglio.