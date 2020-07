Tutti i fan del colosso cinese Xiaomi stanno attendendo con ansia il nuovo Mi Mix 4 che, secondo le ultime indiscrezioni trapelate da Lei Jun, potrebbe avere un nuovo corpo in ceramica.

Il flagship premium del brand cinese viene ipotizzato regolarmente mese dopo mese, ma la stessa azienda non ha mai davvero dato qualche segnale in merito, se non qualche riferimento vago. Scopriamo le ultime indiscrezioni.

Xiaomi Mi Mix 4 potrebbe avere un nuovo corpo in ceramica

Lei Jun ha parlato in merito al corpo in ceramica di Mi Mix 2 e le sue parole sono state prese come “indizi” per il Mi Mix 4. Che Mi MIX 2 Ceramic Body fosse lo smartphone preferito di sempre da Lei Jun è ormai storia nota, visto che l’ha dichiarato in più occasioni. Ma lo è anche la sensazione che questi riferimenti al corpo in ceramica possano essere indizi sul presunto Xiaomi Mi MIX 4.

L’ultima della serie di possibili indiscrezioni è la condivisione del CEO del brand di due post di utenti su Weibo che mostravano proprio il suo smartphone preferito, come a cementificare l’associazione dell’elegante materiale alla serie MIX, come sollecitavano poi gli utenti nei commenti. Come al solito ci teniamo a ricordarvi che queste sono solamente supposizioni di esperti in merito alle parole di Jun.

Non possiamo quindi affermare che l’attesissimo Mi Mix 4 avrà realmente un corpo in ceramica. Potrebbe anche avere un nome totalmente inedito, al momento noi lo chiamiamo Mi Mix 4 per comodità. Nell’attesa di scoprire altre notizie sullo smartphone, vi ricordo che il colosso ha recentemente presentato molti nuovi dispositivi come Mi Smart Band 5 e ben 3 monopattini elettrici.