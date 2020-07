La Serie A è alle sue battute conclusive, ma sino alla fine di luglio su Sky gli appassionati potranno godersi le partite del campionato e della loro squadra del cuore. Una volta conclusa la Serie A, ad agosto l’attenzione sarà riservata su Formula 1, MotoGp, Champions League ed NBA. Insieme a quelle che sono le sue classiche promozioni, la piattaforma satellitare ha pensato ad offerte anche in campo streaming.

Sky, tutte le esclusive a costi da ribasso con le offerte streaming di NOW TV

Da tempo Sky ha lanciato la sua piattaforma streaming NOW TV. In questi mesi, il servizio è divenuto una realtà importante in campo televisivo. Oltre ad essere un’alternativa al classico abbonamento satellitare con parabola e decoder, NOW TV rappresenta anche una via legale al sistema dell’IPTV.

Tra i vantaggi di una sottoscrizione a NOW TV, oltre alla già citata assenza di parabola e decoder, vi è la completa mancanza di un vincolo d’abbonamento. In base alle loro esigenze, gli utenti possono scegliere di attivare o disattivare i loro piani di visione.

L’offerta del ticket Sport di NOW TV ha un costo mensile pari a 29,99 euro. Gli utenti a questo costo fisso potranno accedere alle migliori esclusive di Sky in campo sportivo e calcistico. La visione dei canali sarà garantita su smartphone, smart tv, tablet o console per videogame.

Con NOW TV sono presenti anche iniziative per Intrattenimento, Serie tv e Cinema. La scelta di uno di questi pacchetti comporterà una spesa pari a 9,99 euro ogni mese, mentre la visione congiunta sarà possibile ad un costo di 19,99 euro.