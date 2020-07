OPPO annuncia una nuova serie di caricatori per la ricarica rapida

OPPO ha annunciato una nuova serie di caricatori per la ricarica rapida, sia con che senza filo, così che l’utente possa scegliere la soluzione che più preferisce per sé e per il proprio smartphone. Nello specifico, il colosso cinese ha presentato ben quattro diverse tecnologie: il caricatore flash da 125 W, il caricatore flash wireless AirVOOC da 65 W, il caricatore portatile mini SuperVOOC da 50 W e il mini-caricatore flash da 110 W.

Procediamo con ordine. Il caricatore da 125 W è la tecnologia di ricarica flash più avanzata del settore. Questo dispositivo è in grado di caricare una batteria da 4.000 mAh fino al 41% in appena cinque minuti, mentre in appena venti minuti è possibile ottenere una ricarica completa. Questo caricatore è anche dotato di dieci sensori di temperatura che monitorano lo stato di carica e garantiscono la massima sicurezza durante la carica.

AirVOOC è il caricatore senza fili tra i più rapidi di sempre. Grazie alla tecnologia a 65 W, questo dispositivo è in grado di portare una batteria da 4.000 mAh da 0 a 100 in appena trenta minuti. L’utilizzo di un caricatore wireless offre agli utenti un tipo di esperienza pulita e senza intralci, essendo priva di cavi, ma comunque molto veloce. La parte inferiore di AirVOOC è dotata di un refrigeratore a semiconduttore che regola il calore in entrata e in uscita, così da mantenere sempre una temperatura ottimale dello smartphone.

OPPO ha poi presentato due caricabatterie di dimensioni davvero piccole: il mini-caricabatterie SuperVOOC da 50 W e il mini-flash charger da 110 W. Con uno spessore di appena 1,05 cm, il primo può essere facilmente portato con sé all’interno delle tasche dei jeans, della camicia o del cappotto.

Il mini-flash charger da 110 W ha dimensioni di un normale caricabatterie ma utilizza l’innovativa architettura a doppio livello per ottenere una conversione di potenza ad alta efficienza, senza però perdere di vista la temperatura.