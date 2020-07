Nonostante sia da diverso tempo che non si sente parlare di HMD Global, sembra che l’azienda finlandese stia comunque progettando l’arrivo di diversi smartphone. Tra i suoi prossimi device, in particolare, dovrebbe esserci il nuovo entry-level Nokia 2.4, il quale è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni.

Ecco i primi rumors del prossimo Nokia 2.4

Sembra che HMD Global annuncerà molto presto un nuovo dispositivo a marchio Nokia. Come già accennato, infatti, l’azienda potrebbe presentare a breve il nuovo Nokia 2.4. Questo device (come il suo predecessore) apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato e a quanto pare sarà alimentato da un processore di casa MediaTek.

Nel corso delle ultime ore, infatti, un nuovo smartphone Nokia è passato dal noto portale di benchmark Geekbench e tutto fa pensare che si tratti proprio del prossimo Nokia 2.4. Secondo quanto riportato nei risultati dei benchmark, sotto la scocca di questo device ci sarà un processore targato MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Helio P22. Ad accompagnare il processore, sembra che ci saranno solamente 2 GB di memoria RAM.

Al momento non sappiamo quanto storage interno sarà disponibile. Tuttavia, dato il quantitativo di memoria RAM, ci aspettiamo 16 o al massimo 32 GB di storage interno. Per quanto riguarda i punteggi raggiunti, non ci sono grandi sorprese vista la fascia di prezzo di questo device. In single core, infatti, lo smartphone (registrato su Geekbench come Wolverine) ha totalizzato 136 punti, mentre in multi core ha totalizzato 497 punti.

Al momento non sappiamo altro riguardo all’aspetto estetico di questo nuovo smartphone Nokia né riguardo al resto della scheda tecnica. Attendiamo nuove informazioni che sicuramente arriveranno nel corso delle prossime settimane.