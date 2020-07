Euronics offre smartphone a prezzi bassissimi, battuto MediaWorld

Tutti gli utenti che sono abituati ad acquistare nelle grandi catene di negozi, sanno che Euronics è uno degli esponenti principali. Nell’ultimo periodo sono partite varie campagne promozionali, in questo caso pare che quella del socio Dimo sia una delle più interessanti. In molti hanno avuto infatti già modo di testare le grandi offerte da cogliere al volo, le quali hanno prezzi mai visti prima sul mercato soprattutto per quanto concerne i negozi fisici.

Tutto ciò è infatti limitato solo agli acquisti all’interno degli Store di Euronics, per cui non avrete lo stesso trattamento se acquisterete dal sito ufficiale. Inoltre fino al prossimo 15 luglio gli utenti potranno beneficiare di una promozione su quello che è il tasso di interesse. Sarà infatti disponibile il Tasso Zero in 10 mesi, TAN e TAEG allo 0% fissi, ottenibile su ogni acquisto al superamento di una determinata soglia di spesa.

Esistono poi tantissime offerte che permettono a tutti gli utenti di ottenere gratis un set di pentole di casa Tognana. Il valore effettivo di questo regalo corrisponde a 199 €. Il tutto sarà possibile a condizione che spendiate cumulativamente più di 499 €. Dalla promozione vengono automaticamente esclusi i prodotti Apple, le consolle da gioco, ricariche, servizi digitali e anche gli abbonamenti.

Volantino Euronics, ecco tutti gli sconti migliori del mese di luglio

Nel volantino che trovate proprio qui sotto potete scorgere tanti prodotti in casa Euronics a prezzi ottimi. Soprattutto la linea Samsung Galaxy risulta essere quella più scontata, con ovviamente una garanzia di 24 mesi e dispositivi no brand.