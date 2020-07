Una nuova truffa che viaggia via SMS sta colpendo la catena di negozi di elettronica Euronics e i suoi clienti. È iniziato a circolare negli scorsi giorni e ora sta pian piano dilagando sempre di più la truffa che vede l’invio di un messaggio che avviserebbe della vincita di un premio in un concorso promosso da Euronics.

Il messaggio avvisa che siete tra i vincitori di un iPhone 11 con la classica dicitura “Vinci un iPhone 11, clicca qui“. Ma il messaggio riporta anche il nome e il cognome dell’utente, cosa che può trarre in inganno e portare a cadere nella truffa. Questo è possibile, molto probabilmente, a causa della compravendita dei vostri dati a cui avete tacitamente acconsentito magri al momento del download di un’App.

SMS truffa: ennesimo caso di smishing

Anche questo caso di truffa via SMS si configura nel campo dello smishing. Lo smishing è una pratica illecita che consiste nel cercare di ottenere alcuni dati sensibili del malcapitato di turno per poi azzerargli il conto in banca. Come nel caso dell’ “SMS di Euronics” questi messaggi vengo resi accattivanti nei contenuti, con promesse di ricchi premi; inoltre i link contenuti negli SMS rimandano a pagine che ricalcano in tutto e per tutto le grafiche delle pagine originali.

Per fortuna difendersi non è molto complicato; quando si riceve questi messaggi è sempre opportuno evitare di aprirli e soprattutto evitare sempre di fornire dati riservati come ad esempio le vostre coordinate bancarie. Infine, per evitare sorprese future è fortemente consigliabile bloccare il mittente del messaggio.