Iliad prosegue il suo cammino di costante crescita nel campo della telefonia italiana. Il provider francese anche nel corso di questa stagione estiva punterà sull’offerta Giga 50, l’iniziativa che unisce soglie di consumo praticamente illimitate ad un prezzo da vero ribasso: solo 7,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, le nuove linee internet del 5G arriveranno entro l’inizio del 2021

Se le promozioni low cost rappresentano un vero e proprio marchio di fabbrica per Iliad, il gestore francese ora cercherà un passo in avanti nel campo dei servizi. Come risaputo, infatti, Iliad sarà tra gli operatori telefonici attivi in Italia a puntare sul lancio del 5G. Proprio in queste settimane, a tal proposito, i tecnici del provider sono al lavoro per completare gli interventi sulle infrastrutture propedeutiche al lancio del 5G.

Già da oggi è quindi possibile fare qualche previsione sui tempi utili per la disponibilità del 5G. In base alle più ottimistiche tabelle di marcia, il gestore dovrebbe proporre la tecnologia al grande pubblico entro la fine del 2020. Possibile però un leggero slittamento. Ad ogni modo, una prima parte dei clienti Iliad potrà beneficiare del 5G già entro i primi mesi del 2021.

La strategia di Iliad verso una copertura omogenea del territorio può essere considerata omogenea rispetto a quella già messo in atto da altri operatori, TIM e Vodafone in primis. In una prima fase, la compagnia francese renderà disponibili le nuove linee internet nei comuni capoluogo della nazione. Il processo che porterà alla copertura integrale della tecnologia si completerà probabilmente entro il prossimo 2022.