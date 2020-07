Il nuovo operatore unico WindTre ha deciso di mettere a disposizione di tutti i propri clienti una serie di servizi inclusi preattivati sulla propria SIM o offerta principale.

Un esempio sono la Segreteria Telefonica, Ti ho Cercato e molti altri, che potranno essere inclusi gratuitamente all’acquisto di una nuova SIM Card. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre regala due servizi ai propri utenti

Partiamo dalla Segreteria Telefonica, che sarà attivata gratuitamente sulle nuove SIM. L’ascolto della Segreteria Telefonica in Italia o in Unione Europea è gratuito per tutte le nuove SIM. Per ascoltare basta digitare gratuitamente il numero 4200. Per disattivare il servizio invece dovrete digitare dal vostro telefono la stringa ##004# e premere invio.

Il servizio Ti ho Cercato invece ti informa delle chiamate ricevute con telefono spento, occupato in un’altra conversazione o non raggiungibile. Per disattivarlo dovrete chiamare il numero 403020. Un’altra funzione inserita è quella di SMS di ricevuta di ritorno, che prevede un costo per il piano tariffario Basic di 29 centesimi per ciascun SMS e funziona soltanto se viene impostata attraverso il menu del proprio smartphone, dal quale si può anche disattivare.

Basic prevede una tariffa a consumo di 29 centesimi di euro al minuto con tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta. Il costo per ogni SMS inviato è di 29 centesimi di euro per messaggio. Il costo per ogni MMS inviato è di 50 centesimi di euro per messaggio. Il servizio SMS di ricevuta di ritorno è di 29 centesimi di euro, solo se l’utente lo imposta. Quest’ultimo potrà disattivarlo dal menù principale del proprio device.