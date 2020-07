PES 2021 sarà uno dei prossimi videogiochi di calcio per le console PS4 e Xbox One e quest’anno perderà due delle squadre più tifate in Italia. Konami ha infatti da poco dichiarato che nel prossimo gioco non ci saranno le squadre di Inter e Milan.

Niente Inter e Milan nel prossimo videogioco PES 2021

Lo scorso anno abbiamo potuto vedere come su FIFA 20 non ci fosse più ufficialmente la squadra della Juventus in quanto i diritti ufficiali dell’esclusività di questa squadra sono passati a PES. Quest’anno assisteremo allo stesso fenomeno ma questa volta toccherà alle squadre di Inter e Milan. Nello specifico, queste squadre non saranno presenti ufficialmente nel prossimo videogioco di calcio PES 2021 per PS4 e Xbox One.

Konami ha infatti perso l’esclusività di queste due squadre e, per questo motivo, nel prossimo videogioco sarà costretta a cambiare il nome e le divise di queste squadre. Konami ha poi così dichiarato nel comunicato stampa: “Il nostro contratto di licenza con FC Internazionale Milano e AC Milan non verrà rinnovato. Tutto questo non influirà sui giocatori myClub acquisiti che potrete continuare a utilizzare all’interno del gioco. Per quanto riguarda i prossimi videogiochi di calcio di Konami, vi preghiamo di attendere i prossimi annunci per ciascuno titolo. FC Internazionale Milano e AC Milan si sono sempre dimostrati come dei forti sostenitori della serie di eFootball PES e auguriamo ai due club il meglio in futuro.”

Insomma, per tutti i tifosi di Inter e Milan che avevano intenzione di giocare a questo videogioco con le loro squadre del cuore si tratta senz’altro di una pessima notizia. Chissà se questa decisione avrà delle ripercussioni sulla vendita del videogioco.