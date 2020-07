Prime rimodulazioni di prezzo in casa WindTre. Il nuovo gestore di telefonia, nato lo scorso mese di Marzo dall’unione dei brand Wind e 3 Italia, sino a questo momento non aveva presentato ai suoi clienti notizie circa cambiamenti delle tariffe attualmente vincenti. In estate, però, per una piccola cerchia di abbonati è previsto un rincaro sui prezzi mensili.

WindTre, aumentano i costi sino a 4 euro per l’offerta MIA Special Edition

Il team commerciale di WindTre ha deciso di rimodulare i prezzi soltanto per una tariffa ricaricabile. L’offerta in questione è la MIA Special Edition. Gli abbonati che hanno attiva questa tariffa sul loro piano telefonico dovranno ora spendere qualcosa in più ogni mese per il rinnovo dell’offerta.

A differenza di precedenti occasioni – quando erano ancora attivi i marchi divisi Wind e 3 Italia – non vi è un’aumento di prezzi fisso. Per alcuni utenti, infatti, i costi mensili della promozione possono rincarare sino a 4 euro al mese, per altri il valore della rimodulazione potrebbe essere leggermente più basso.

Insieme ai costi, per bilanciare il rapporto tra servizio offerto e spesa, cambieranno anche le soglie di consumo. Ad esempio, la MIA Special Edition con costo mensile pari a 10,99 euro al mese garantirà agli abbonati minuti illimitati per le telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili più 40 Giga per la connessione internet.

In questi giorni WindTre sta avvisando tutti gli utenti interessati dal provvedimento con degli opportuni SMS informativi. Come da prassi, gli abbonati avranno diritto al recesso gratuito dell’offerta sino al giorno precedente l’entrata vigore delle rimodulazione, il 12 Luglio.