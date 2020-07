Anche gli analisti più scettici e dubbiosi devono oramai cedere dinanzi all’importanza che Iliad occupa nel mercato della telefonia italiana. Il provider, in due anni di attività, è riuscito a creare una base di utenti di primo livello. Ovviamente le promozioni low cost hanno favorito la crescita del brand nel nostro paese, tuttavia all’operatore va dato anche un ulteriore merito: aver superato le sporadiche ma costanti critiche da parte del pubblico.

Iliad aumenta il pacchetto di Giga per chi si connette dall’estero

Tanti utenti, specie quella della prima ora, hanno evidenziato in passato alcuni dubbi per quanto concerne le politiche del roaming. Con l’operatore francese, infatti, sino a qualche mese fa gli abbonati potevano beneficiare soltanto di 2 Giga internet per connettersi dall’estero nelle nazioni dell’Unione Europea.

Un importante cambio di passo, sotto questo punto di vista, è avvenuto lo scorso anno. Iliad, difatti, ha scelto di rimodulare i consumi per la promozione Giga 50. Tutti gli abbonati che hanno attivato e che attiveranno questa ricaricabile ora avranno a disposizione 4 Giga per la connessione internet.

La rimodulazione definitiva e la conseguente risoluzione dei problemi per il roaming è arrivata però da pochi mesi. Il gruppo commerciale di Iliad infatti ha deciso di innalzare le soglie anche per la promozione Giga 40. I clienti anche con la ricaricabile da 6,99 euro riceveranno 4 Giga per navigare in rete dall’estero. Le nuove soglie di Giga 40 sono valide, previa ulteriori cambi di programma, sia per i nuovi abbonati sia per tutti gli utenti che hanno già attivato una SIM.