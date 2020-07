CoopVoce: scoperte le due nuove offerte ChiamaTutti, si parte da 5 euro

La parabola di CoopVoce da qualche tempo a questa parte non può essere decretata che ascendente. Infatti il nostro gestore virtuale è riuscito a carburare il giusto per restare in scia e superare alcuni gestori molto più affermati. Questa realtà è una di quelle che inizialmente venivano snobbate sistematicamente dal pubblico, il quale proprio non accettava di ridursi in termini di contenuti.

In seguito fortunatamente l’azienda ha trovato la mescola giusta per riuscire a mettere sotto tantissime altre case telefoniche. Si infatti i contenuti inizialmente venivano decretati troppo esigui, ad oggi sono quello che più attira insieme al prezzo. CoopVoce ha rivisitato tutte le sue ChiamaTutti proponendo mensilmente delle novità sul suo sito ufficiale. Inoltre un altro grande aspetto che sta rendendo più performante il provider virtuale è sicuramente l’affidabilità. Pochi utenti infatti si sono detti insoddisfatti della serietà di questo gestore.

CoopVoce: le ChiamaTutti TOP 30 e Easy+ hanno a disposizione il meglio, ecco quanto costano e cosa offrono

Coop aveva un obiettivo: quello di rendere CoopVoce uno dei migliori provider su piazza. Attualmente a portare in alto il vessillo del gestore sono le sue promozioni, le ChiamaTutti. Queste, che ora sul sito prendono il nome di TOP 30 e Easy+, hanno davvero tutto anche se in quantità diverse.

La prima permette a tutti di avere minuti senza limiti verso qualsiasi gestore, 1000 SMS verso tutti e 30 giga di traffico dati per la rete 4G. La seconda abbassa il tiro, con 1000 minuti verso tutti, 300 SMS e 3 giga in 4G. I prezzi sono di soli 9 e 5 euro al mese per sempre.