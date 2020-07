Comet riesce ad avere la meglio sulle rivali del settore, quali sono ad esempio Unieuro e Esselunga, proponendo alcune ottime offerte tramite le quali è possibile raggiungere prezzi economici, senza sforzi particolarmente importanti.

Il volantino appare essere come una delle più importanti realtà del settore della rivendita di elettronica, sia in termini di qualità degli sconti, che proprio per quanto riguarda il numero di prodotti effettivamente in promozione.

L’accesso non presenta limitazioni di alcun tipo, ciò sta a significare che ogni utente sul territorio nazionale ne potrà usufruire a tutti gli effetti, sia online che nei punti vendita. Coloro che opteranno per un acquisto dal sito ufficiale dovranno comunque pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica.

I codici sconto Amazon e le nuove offerte vi attendono direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Comet: risparmio dietro l’angolo per tutti gli utenti

Il risparmio appare essere dietro l’angolo per tutti, a partire da coloro che opteranno per l’acquisto di uno smartphone di fascia alta di ultima generazione, come ad esempio il Samsung Galaxy S20. In questo caso la riduzione applicata è notevole, il prezzo finale raggiunto è di 799 euro, per la versione no brand con garanzia di 24 mesi.

Ancora più in alto incrociamo infine lo Huawei P40 Pro, un dispositivo di qualità veramente immensa, anche da un punto di vista prettamente fotografico, acquistabile pensate ad addirittura 1049 euro (peccato per l’assenza dei servizi Google).

Il volantino Comet lo trovate nel dettaglio sul sito.