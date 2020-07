Il listino offerte del nuovo gestore WindTre si dimostra capace di fronteggiare la concorrenza e incuriosire gli utenti. Le tariffe proposte non sono poche e ognuna mira a rispondere alle esigenze dei nuovi clienti. Spicca a tal proposito l’offerta WindTre con Giga illimitati, disponibile per tutti e in più versioni.

WindTre Unlimited: ecco l’offerta con Giga illimitati per tutti i nuovi clienti!

La tariffa WindTre Unlimited è disponibile in versione Easy Pay per tutti i nuovi clienti e può essere attivata attraverso il sito ufficiale dell’operatore. La nuova SIM è spedita gratuitamente tramite corriere e può essere attivata in un secondo momento tramite il servizio di video identificazione, dunque non sarà necessario essere presenti alla consegna.

WindTre richiede un costo di rinnovo di 29,99 euro al mese da sostenere tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e offre ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri; e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

Sono inclusi nel prezzo il servizio di segreteria telefonica, il servizio Ti ho Cercato e il servizio SMS di ricevuta di ritorno.

I nuovi clienti aventi età massima 30 anni possono usufruire delle stesse quantità illimitate di minuti, SMS e Giga di traffico dati attraverso la tariffa WindTre Unlimited Gaming con Easy Pay che, inoltre, include nel prezzo anche un videogioco. L’operatore tramite la sua nuova offerta, infatti, consente di ottenere il gioco MotoGP™20. Il costo mensile previsto per il rinnovo è di 29,99 euro, anche in questo caso da sostenere tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.