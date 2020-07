Il Commodore VIC-20 è stato uno dei computer domestici più venduto durante gli anni ’80 e a quanto pare tornerà presto sotto una nuova veste. A partire dal prossimo 23 ottobre 2020, infatti, questo personal computer tornerà alla ribalta con il nome di THEVIC20 e porterà ovviamente alcune piccole innovazioni, pur rimanendo comunque legato al passato.

THEVIC20: ecco la nuova versione moderna del famoso Commodore VIC-20

Il Commodore VIC-20 fu uno dei primi personal computer che ottenne un enorme successo durante gli anni ’80, talmente tanto che superò addirittura il milione di unità vendute. Dato che fu amato moltissimo dagli utenti dell’epoca, verrà messa in atto una nuova operazione nostalgia che riporterà sul mercato nel 2020 questo fantastico personal computer.

La nuova versione, come già accennato, verrà chiamata THEVIC20 e rispetterà a grandi linee il form factor del predecessore. Le dimensioni, infatti, saranno le medesime ma verranno ovviamente aggiunte alcune piccole novità tecnologiche. Troveremo, ad esempio, ben quattro nuove moderne porte USB e sarà inoltre presente un cavo HDMI che permetterà di collegare il device a qualsiasi televisore. Sarà poi incluso un joystick micro-switch e ci sarà ovviamente una tastiera.

Il prezzo del nuovo THEVIC20 sarà pari a 119,99 euro e al suo interno saranno pre-installati numerosi titoli già noti dei precedenti VIC-20 e C64. Per la precisione, i giochi pre-installati saranno ben 64 e tra questi ci saranno i seguenti titoli: Planet of Death; California Games; Subspace Striker, Laser Zone; Arcadia; Boulder Dash; Snake; Cyberdyne Warrior; Street Sports Baseball; Temple of Apshai Trilogy; Gribbly’s Day Out; Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time.