La terza stagione di Suburra sta facendo attendere i suoi spettatori senza mezzi termini: dopo tanti mesi di attesa però, delle novità sono emerse portando finalmente liete notizie. Aureliano, Spadino e gli altri protagonisti di questa produzione originale italiana torneranno quanto prima in catalogo con dei nuovi episodi e con quello che sarà il termine definitivo di questa serie TV. Cominciate durante lo ottobre dello scorso anno, le riprese purtroppo sono andate incontro ad una pausa lunga e non programmata dipesa dal lockdown scaturito dalla pandemia da coronavirus. A che punto sono ora?

Suburra 3: la data di uscita non è stata ancora confermata: buoni propositi per l’autunno

Finalmente tornati all’opera, le troupes ed il cast di Suburra 3 sono stati avvistati nei dintorni di Roma dove le ultime scene sono in fase di registrazione. Durante queste settimane di luglio le riprese verranno dunque ultimate per essere trasformate in quello che saranno gli ultimi e definitivi episodi di questo titolo.

Nonostante la data di uscita non sia ancora trapelata e Netflix non si sia espresso in merito, buoni propositi indicherebbero l’autunno come potenziale periodo di uscita. Gli spettatori potrebbero non dover attendere il 2021 per vedere i loro desideri esauditi e assistere allo scontro tra Stato, Chiesa e Criminalità.

Per quanto concerne il cast, infine, i nomi noti che ricorreranno sono: