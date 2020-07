Per molti non è facile eliminare Facebook ma spesso se ne sente la necessità. Amici che non sentiamo e non vediamo da tempo, iscrizioni a pagine indesiderate, post discutibili e molto altro possono spingerci a rivalutare l’azione della piattaforma sulla nostra vita. Molti preferiscono abbandonare per sempre il proprio profilo mentre altri decidono di chiuderlo prima di farne uno nuovo.

I motivi che possono spingere ad una simile decisione sono tanti. Si pensi ad esempio all’uso dei tag che ci identificano nelle foto. Contenuti che sono alla mercé di tutti, anche di chi potrebbe offrirci un giorno un posto di lavoro. Una foto troppo stravagante potrebbe giocare a nostro sfavore. Per evitare di passare ore ed ore ad eliminare tutti i contenuti e definire nuove impostazioni per la privacy possiamo semplicemente chiudere Facebook con pochi click. Ecco come riuscirci in una manciata di minuti.

Cancellare Facebook: backup ed eliminazione

Uscire da Facebook per sempre significa cancellare ogni traccia sul web del nostro vissuto social. Ma i ricordi sono nostri e potremmo volerli custodire gelosamente sul nostro telefono o su una directory del nostro PC/PenDrive/hard disk. Per farlo ricorriamo al backup dei dati che include ogni genere di contenuti, compresi foto, video ed altri documenti.

Per ultimare l’azione accediamo al nostro profilo e scomodiamo il Menu Impostazioni. Qui si trova la voce “Scarica una copia dei tuoi dati Facebook“. La procedura si attiva cliccando sull’opzione “Avvia il mio archivio“. Basta aspettare che la procedura si completi ed è fatta. Potrebbero volerci ore o giorni a seconda della dimensione dell’archivio. Al termine vi verrà inviata una mail con il link diretto per il download dei dati.

Fatta questa doverosa operazione che ci consente di mantenere attiva una copia tutta per noi passiamo alla fase successiva. Andiamo sulla pagina principale di Facebook e all’interno della barra di ricerca scriviamo “cancellare account“. Questo sblocca un serie di operazioni. Quella che ci interessa è: “Come faccio a eliminare il mio account in maniera permanente?“. Un click ed il mistero sarà svelato.

Dalla nuova finestra apparirà un testo in blu con scritto “Comunicacelo“. Si trova alla fine del primo paragrafo. Si viene rimandati ad un’altra pagina in cui si richiederà la conferma per la definitiva eliminazione del profilo. Sparirà per sempre dalla piattaforma, come se non fosse mai esistito. Bene, missione compiuta.