Negli ultimi anni, in particolare nel corso del prolungato Lockdown, sta diventando sempre più una necessita collegare il proprio Smartphone alla TV per poter fruire dei contenuti video, offerti ad esempio da Netflix e YouTube, su uno schermo decisamente più grande. Ad oggi, quindi, le opzioni per effettuare il collegamento sono due: possedere una Smart TV oppure acquistare un dispositivo esterno, come ad esempio una Fire Stick di Amazon oppure un Chromecast di Google.

In questo modo, quindi, ci si potrà collegare alla TV attraverso le seguenti due modalità:

Casting: consiste nella trasmissione diretta di contenuti da Smartphone sulla TV. L’opzione di casting è disponibile in molteplici applicazioni come ad esempio YouTube, Netflix, Infinity, Spotify, e NOW TV, ed è attivabile cliccando sull’immagine della TV con il simbolo del segnale WiFi al suo interno.

Screen mirroring: consiste nel riprodurre lo schermo del proprio smartphone direttamente sulla TV. Quest'opzione è principalmente usata con le applicazioni che non permettono il casting.

Smartphone e TV: ecco come collegarli

Per collegare uno Smartphone al proprio televisore attraverso la rete WiFi esistono 3 tecnologie diverse: