AMD e Nvidia hanno rilasciato nuovi driver aggiungendo il supporto per una funzionalità introdotta da Microsoft con l’aggiornamento di Windows 10 di maggio 2020. La funzionalità in questione riguarda l’accelerazione hardware della GPU; sostanzialmente la funzione passa il controllo della gestione della memoria dalla CPU alla GPU.

Ciò dovrebbe teoricamente liberare la CPU e può potenzialmente aumentare lievemente le prestazioni. Qualsiasi miglioramento dipenderà esclusivamente dall’hardware a disposizione. Tuttavia, è possibile che le prestazioni durante il gaming possano essere influenzate negativamente.

Windows 10, modalità gaming con nuove funzioni

Nvidia ha integrato il supporto per GPU Scheduling nel suo ultimo driver GeForce Game Ready, 451.48, mentre AMD supporta la funzionalità nel suo driver Beta 20.5.1 di Adrenalin 2020 Edition. Quest’ultimo driver AMD supporta solo le schede Radeon RX 5600 e 5700 e ci sono anche alcuni problemi noti con il driver.

I laptop potrebbero dunque essere i maggiori beneficiari di questa nuova funzionalità, poiché la memoria tende a essere minore di quanto disponibile su soluzioni desktop. La soluzione pensata da Microsoft potrebbe essere sufficiente per aumentare la frequenza dei fotogrammi su laptop per consentire di attivare alcune funzionalità in più.

Se vuoi provare l’opzione per vedere se ottieni qualche differenza, ecco cosa devi fare: Verifica di aver aggiornato il tuo OS con l’ultimo update di Maggio 2020, digita Winver nel comando di esecuzione per verificare quale build stai eseguendo. Se non dovesse essere quella corretta, dai un’occhiata alla sezione Windows Update. Dopodiché scarica i driver più recenti per la tua scheda grafica, fai clic con il pulsante destro del mouse sul desktop, seleziona le impostazioni di visualizzazione e quindi fai clic sul collegamento ‘Impostazioni grafiche’ nella parte inferiore dello schermo.

Qui troverai l’opzione per attivare la pianificazione della GPU con accelerazione hardware nella parte superiore dello schermo.