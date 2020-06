Netflix aggiorna continuamente i suoi utenti sulle prossime uscite e sulle prossime eliminazioni, ma non ci sono ancora notizie per quanto riguarda Stranger Things e You. Due serie televisive che hanno riscosso un forte successo fin da subito sulla piattaforma e, infatti, gli utenti sono ansiosi di scoprire le vicende dei loro personaggi preferiti.

L’arrivo inaspettato del Covid 19 ha stravolto tutto il mondo e tutti i settori, compreso quello cinematografico. Numerosi attori sono risultati positivi al Coronavirus e anche le direttive imposte per limitare la diffusione del virus hanno decisamente contribuito al blocco del mondo cinematografico. La situazione attuale sembra permettere una ripartenza anche per il mondo del cinema, ecco quali sono gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le serie televisive sopra citate.

Stranger Things e You in attesa su Netflix con delle nuove stagioni: ecco quali sono le novità

You ha riscontrato numerosi apprezzamenti fin da subito dagli utenti della piattaforma di streaming online Netflix. In tantissimi hanno svelato di aver iniziato la fiction solo per il noto attore che interpreta il personaggio principale, Penn Badgley, conosciuto perché ha rivestito il ruolo di Dan Humphrey nella serie televisiva statunitense Gossip Girl. Ad oggi la terza stagione è confermata, ma a quanto pare potrebbe essere l’ultima per chiudere in modo definitivo la fiction. Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli sulle riprese.

Stranger Things, invece, ha iniziato da diversi mesi le riprese della quarta stagione e purtroppo ha dovuto sospendere il lavoro a causa del Coronavirus. Secondo voci da corridoio i nuovi episodi arriveranno su Netflix prima della fine di quest’anno, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.