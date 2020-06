Expert nasconde all’interno dell’ultimo volantino vere e proprie pazzie che faranno sognare i consumatori italiani, il rapporto qualità/prezzo dei prodotti effettivamente coinvolti nella campagna promozionale è ottimo sotto ogni punto di vista.

La soluzione pensata dall’azienda è, prima di tutto, raggiungibile indistintamente dalla provenienza o dalla dislocazione sul territorio nazionale, ciò sta a significare che ognuno di noi vi potrà effettivamente accedere senza particolari problemi. Gli acquisti potranno essere completati anche online sul sito ufficiale, con pagamento però delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Expert: tantissime offerte per tutti i gusti

Il terminale dall’assoluto miglior rapporto qualità/prezzo è indiscutibilmente l’ultimo Xiaomi Mi 10 Lite, uno smartphone incredibile, se considerate che comunque al giorno d’oggi viene commercializzato a soli 399 euro. Se state cercando un dispositivo relativamente economico, questo fa sicuramente al caso vostro.

In alternativa potete comunque pensare di mettere le mani su un buonissimo Samsung Galaxy Note 10 Lite, medio di gamma tendente alla fascia alta, acquistabile a 499 euro. Per finire poi con il top a tutti gli effetti, il nuovissimo Motorola Edge, la richiesta finale di 699 euro è più che giustificata per un modello che già a prima vista appare come invitante e quasi rivoluzionario, almeno in termini di capacità dell’azienda di produrre un risultato differente alle solite aspettative.

Il volantino Expert naturalmente estende le proprie grinfie anche verso altre categorie merceologiche, differenti rispetto a quanto scritto nell’articolo, potete scoprirle qui sotto.