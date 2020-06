Non possiamo aspettarci un enorme successo di Apple Music per gli utenti Android, ma c’è ancora chi preferisce questo servizio di streaming musicale. E così Apple continuerà a migliorare l’app rilasciando aggiornamenti ogni tanto. L’ultima, la versione 3.30, offre supporto per la riproduzione gapless, qualcosa che altre app Android in realtà non hanno.

Potrebbe non essere un aggiornamento significativo, ma è utile per coloro che vogliono utilizzare questa funzione. Ci sono anche altre piccole modifiche e miglioramenti con questo aggiornamento. Se non conosci la riproduzione gapless, essa ti permette di ‘saltare’ tra le tracce musicali senza interruzione.

Apple Music per Android, preparati ad ascoltare musica senza pause

Quindi, fondamentalmente, se stai ascoltando un intero album o una playlist la ascolterai come se fosse un’unica traccia continua. Questo è perfetto per la musica classica, registrazioni dal vivo, concept album e altri generi di cui non vorresti una pausa.

Il log delle modifiche afferma inoltre di aver apportato miglioramenti ad Android Auto, anche se non hanno specificato quali sono questi miglioramenti. Forse avremo un più informazioni a riguardo nel momento in cui Apple decide di fare un annuncio o un comunicato stampa sull’aggiornamento di Apple Music per Android.

Alcuni hanno osservato che l’avanzamento del download di una canzone nell’app Music viene monitorato meglio di prima e che le tracce sono facilmente accessibili quando salvate nella memoria locale. Ci sono anche alcuni miglioramenti delle prestazioni in termini di interfaccia e navigazione.

La riproduzione Gapless è abilitata per impostazione predefinita dopo l’aggiornamento alla versione 3.30 dell’app Apple Music per Android.