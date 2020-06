Apple ha deciso di rimuovere migliaia di giochi dall’App Store cinese

Apple sta per iniziare a rimuovere migliaia di giochi per cellulare dal suo App Store in Cina, a seguito della repressione del governo che finora ha permesso a sviluppatori come Rockstar Games di mettere i giochi non approvati nelle mani di giocatori cinesi.

Le normative cinesi stabiliscono che tutti i giochi a pagamento, o quelli che offrono acquisti in-app, devono essere rivisti e successivamente ottenere una licenza prima di poter essere pubblicati. Mentre i negozi di app Android hanno ampiamente rispettato questa regola dal 2016, molti sviluppatori di giochi per iPhone andrebbero avanti e pubblicherebbero comunque i loro giochi in attesa di autorizzazione, procedura che potrebbe richiedere mesi. Ora, come riporta Bloomberg , Apple ha stipulato che tutti i giochi iOS in Cina avranno bisogno di licenze per continuare a funzionare da luglio.