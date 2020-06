Italo Treno rappresenta un servizio d’eccellenza nel contesto della viabilità su binario. Con un annuncio ufficiale comunica la disponibilità di nuove tratte e lo sblocco degli ultimi profili low-cost che nulla fanno mancare al cliente. Nel rispetto delle norme igienico -sanitarie e del distanziamento sociale predispone una rivoluzione che ha come punto di partenza la data del 2 Luglio 2020.

A partire dal nuovo mese al società di servizi ferroviari torna con le offerte incredibili e l’aggiunta delle direttive Torino-Reggio Calabria che dopo le prime prove pubbliche sono state accolte con esilarante entusiasmo da tutti. Ecco quali sono le importanti novità.

Italo Treno arriva in Calabria ed offre tariffe vantaggiose per tutti i clienti

il servizio di Italo torna lungo la costa Adriatica con l’obiettivo di raggiungere Rimini ed altre destinazioni molto ambite dal pubblico. Si arriverà fino ad Ancona con sei servizi giornalieri e collegamenti diretti per Milano e Bologna. Le fermate intermedie consentiranno di esplorare e raggiungere la Riviera Romagnola proseguendo fino alle Marche in direzione di Ancora e Pesaro.

Prenotando subito sarà possibile ottenere biglietti a 9,90 euro. Volendo portare un esempio: Milano – Rimini in Economy (partenza 19 Agosto 2020) costa 33.90 euro per un viaggio della durata di 2 ore e 9 minuti.

Passando ad altro si citano i quattro servizi attivi ora su Reggio Calabria con una soluzione senza cambi e collegamenti garantiti da e per Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno. Ottima opportunità per raggiungere la capitale ed altre zone intermedie come Agropoli/Castellabate, Vallo della Lucania e Sapri e poi Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni fino ad arrivare a Reggio Calabria. A partire dal 2 luglio, inoltre, sbloccate anche Scalea e Vibo Pizzo.

Il prezzo online per un viaggio completo da Torino a Reggio Calabria è di 104.90 euro in modalità Smart. Partenza alle ore 13:23 con arrivo a destinazione previsto alle ore 00:35 per un viaggio della durata complessiva di 11 ore e 12 minuti.