Comet lancia un volantino straordinario, gli Extreme Days attivi fino al 1 luglio in tutti i punti vendita, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, promettono un risparmio incredibile su ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale appare essere davvero incredibile, gli utenti si ritrovano infatti a poter mettere le mani su oltre 35 pagine di sconti molto differenti tra loro ed in grado di comprendere la maggior parte delle categorie merceologiche presenti nel listino aziendale. Gli acquisti effettuati sul sito comporteranno però il pagamento di una piccola cifra per la consegna a domicilio, completamente assente se la consegna verrà richiesta in negozio.

Volantino Comet: tanto risparmio per tutti gli utenti

Il volantino Comet promette un forte risparmio anche agli utenti che vogliono mettere le mani su terminali di fascia altissima, infatti uno dei migliori in circolazione appare sicuramente essere il Samsung Galaxy S20, top di gamma assoluto in vendita a 800 euro circa (o comunque poco meno) in versione no brand. Coloro che vorranno osare ancora di più, ricordando comunque che sul modello sono assenti i servizi Google, potranno acquistare lo Huawei P40 Pro, uno smartphone incredibile e decisamente ricco di funzionalità, in vendita alla cifra finale di 1049 euro.

Il volantino Comet è davvero molto vario, non potendo riassumere tutte le offerte in un unico articolo, non possiamo che consigliarvi la visione delle pagine che trovate inserite direttamente qui sotto, ricordandone la validità in tutti i punti vendita fino al 1 luglio 2020.