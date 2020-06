Nel novembre del 2019, Instagram aveva iniziato a sperimentare un nuovo strumento in Brasile, il quale sembrava sfidare TikTok. Secondo quanto riferito da TechCrunch, questo strumento, chiamato Reels, sembra essersi spostato anche in Europa, più precisamente in Francia e in Germania.

Gli utenti che hanno accesso a questa funzione, possono registrare dei brevi video della durata di 15 secondi con tanto di musica o altri audio impostati e successivamente questi vengono condivisi sulla piattaforma. Dunque ora, la funzione è stata lanciata sul territorio europeo, dove Instagram gode di un ottimo mercato.

Instagram: Reels arriva anche in Europa e continua la sfida a TikTok

La novità non sembra essere solo questa: Reels verrà spostato nella sezione “Esplora” per avere una maggiore visibilità. Questo sta a significare che il social network vuole decisamente puntare su questa nuova funzione. I feedback ricevuti dal test in Brasile sono stati importanti e hanno migliorato la fruibilità dello strumento. Infatti, gli utenti hanno proposto di condividere Reels anche al di fuori della piattaforma. Altro suggerimento, è stato quello di rendere Reels più visibile, e anche questo è stato accolto.

Instagram quindi, ha dato spazio ai suggerimenti della propria community e questo sta a significare che il social dà molta importanza ai propri utenti. Il nuovo strumento mira a coinvolgere gli utenti più giovani, i quali ormai sono davvero pratici a creare video divertenti nella maniera più veloce e coinvolgente possibile. La funzione potrebbe inoltre coinvolgere anche gli utenti meno giovani che hanno intenzione di farsi spazio sul social attraverso la funzione.

Alla società di Facebook questo nuovo esperimento in Francia e Germania sta dando degli input importanti. Tuttavia, non è ancora chiaro quando sarà disponibile a livello globale.