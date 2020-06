Novità assolute sono spuntate sul web a seguito di un’apparente errore di Netflix, il colosso dello Streaming. Riguardanti una delle serie TV più attese di sempre (Lucifer), queste notizie avrebbero annunciato la data ufficiale d’uscita dei nuovi episodi, scatenando sul web eccitazione e non solo. Se da una parte vi è, però, felicità, dall’altra vi è paura che un’altra serie TV possa tornare a vedere la luce ben oltre il prossimo anno visto le tempistiche che lo stesso colosso sta adottando: scopriamo i dettagli.

Netflix: se Lucifer 5 approderà online il prossimo agosto, quando tornerà The Witcher?

Grazie a degli utenti molto attenti è stato possibile scoprire che sulla scheda d’informazione di Lucifer (su Netflix) era apparsa un’indicazione riguardante la quinta stagione, in particolar modo l’uscita della prima parte. Prevista, dunque, per agosto 2021 questa ha subito scatenato l’ilarità di molti fans affezionati portando dei dubbi, però, in chi aspetta anche un altra produzione originale come ad esempio The Witcher.

Sebbene la conferma ufficiale non sia ancora arrivata dal colosso dello streaming, la possibilità che Lucifer 5 veda la luce del giorno il prossimo anno è consistente visti i diversi ritardi accumulati a causa della pandemia. A tal proposito anche la serie TV evento di dicembre 2019 ha subito dei ritardi ed è notizia fresca che solo durante la scorsa settimana le riprese siano iniziare nuovamente: riuscirà a tornare per il prossimo anno o i fans dovranno attendere ulteriore tempo per scoprire il destino di Geralt di Rivia, Cirilla e Yennefer?

La speranza che Netflix conceda qualche novità rimane l’unica soluzione per fare un punto della situazione.