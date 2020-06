Iliad accoglie la richiesta degli utenti: nuova sorpresa e due offerte

Una delle mosse vincenti di Iliad è stata quella di arrivare in campo italiano con le idee molto chiare. Il primo obiettivo è stato quello di proporre promozioni con il più alto numero di contenuti in assoluto, peraltro ad un prezzo estremamente accessibile. Questo ha dimostrato come anche un gestore neofita in Italia possa in qualche modo dire la sua senza problemi.

Ad oggi questo provider porta con sé lo scalpo di gestori del calibro di Tim e Vodafone, i quali hanno perso tantissimi utenti. Ora l’obiettivo è quello di perseverare e continuare a portare a casa nuovi clienti, i quali possono beneficiare delle promozioni disponibili sul sito ufficiale. Una grande novità è poi finalmente arrivata a grande richiesta per tutti coloro che hanno una delle offerte Iliad con connessione a Internet.

Iliad, gli utenti possono ancora sottoscrivere due offerte incredibili mentre arriva una novità

Il sito ufficiale di Iliad propone ancora le due offerte migliori, le quali hanno fatto già la storia del gestore. Stiamo parlando ovviamente in ordine di importanza della Solo Voce e della Giga 50.

Entrambe le offerte, come tutti ormai ben sanno, includono al loro interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti. La differenza sta, oltre che nel prezzo, nella connessione Internet che nel caso della seconda soluzione corrisponde a 50 giga in 4G. I prezzi sono rispettivamente di 4,99 € al mese per sempre e di 7,99 € al mese per sempre.nel frattempo è arrivata una grande novità: gli utenti possono passare dai vecchi 2GB in roaming a 4GB.