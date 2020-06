L’operatore virtuale di Vodafone, ho Mobile, lascia i suoi rivali senza parole. Le tariffe proposte si dimostrano economiche e dai contenuti abbondanti e ciò continua a incuriosire gli utenti. Questi ultimi procedendo con l’acquisto della nuova SIM ho Mobile entro il 30 giugno 2020 hanno la possibilità di usufruire di tantissimi Giga di traffico dati a un prezzo ridotto attraverso la nuova tariffa ho Mobile solo dati.

ho Mobile tariffa solo dati: i nuovi clienti ricevono tantissimi Giga di traffico dati!

ho Mobile ha recentemente presentato la sua nuova tariffa solo dati, tramite la quale permette a tutti i nuovi clienti di ricevere 100 GB di traffico dati in 4G Basic al mese. Il low cost di Vodafone ne rivolge l’attivazione a tutti. Non è fondamentale, quindi, effettuare il trasferimento del numero dal precedente operatore o provenire da operatori ben precisi. Tutti possono accedere al sito ufficiale o recarsi in uno dei negozi ho Mobile e acquistare la nuova SIM e la contestuale attivazione della tariffa, sostenendo una spesa di 22,99 euro.

Il costo di rinnovo è scontato per tutti i clienti che effettuano l’attivazione entro il 30 giugno 2020. I clienti in questione andranno incontro ad una spesa di 12,99 euro al mese, invece di 14,99 euro.

Non sono incluse nel prezzo soglie di minuti ed SMS, quindi saranno applicate le tariffe fisse del gestore che richiede:

una spesa di 0,19 euro al minuto, per ogni chiamata effettuata.

una spesa di 0,29 euro per ogni SMS inviato.

Si ricorda che, in caso di esaurimento anticipato dei Giga di traffico dati previsti, è possibile far ripartire la tariffa in qualsiasi momento.