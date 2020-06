Dopo anni dal suo lancio, Twitter sta lanciando sulla sua piattaforma un nuovo tipo di tweet, i tweet audio. Essi consentono agli utenti di ‘condividere pensieri’ in forma audio all’interno dei propri feed. La funzione sarà disponibile solo per alcuni utenti iOS per ora, anche se la società afferma che tutti gli utenti iOS dovrebbero avergli accesso ‘nelle prossime settimane’. Nessuna parola, purtroppo, su un lancio per Android.

Per gli utenti con accesso alla nuova funzionalità, il processo è piuttosto semplice. Sarà possibile scrivere un nuovo tweet come si faceva normalmente, ma ora, accanto alle opzioni per allegare una foto o un video, c’è un nuovo pulsante con cui gli utenti possono registrare un rapido messaggio audio.

Twitter, arriva la nuova funzionalità

‘Nel corso degli anni, foto, video e gif ti hanno permesso di aggiungere il tuo stile alle conversazioni’, si legge dal post sul blog di Twitter che annuncia la funzionalità. ‘A volte, però, 280 caratteri non sono sufficienti. Quindi, a partire da oggi, stiamo testando una nuova funzione che aggiungerà un tocco più umano al modo in cui utilizziamo Twitter, la tua stessa voce ‘.

La nuova funzione consente di condividere pensieri molto più lunghi dei consueti 280 caratteri testuali, limitando però le clip audio a 140 secondi. Il limite è interessante perché indica che Twitter non si sta trasformando in una piattaforma di podcast. Una domanda interessante è come riuscirà la società a tenere sotto controllo le clip audio.

Twitter ha affrontato molti problemi di molestie tra i tweet di solo testo, che sono molto più facili da segnalare automaticamente con gli strumenti di apprendimento automatico. Dunque, lo scrubbing dei contenuti che sono stati segnalati manualmente sarà più dispendioso in termini di tempo per i moderatori dei contenuti.