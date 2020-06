Il volantino Expert rientra entro la categoria delle migliori campagne promozionali del periodo corrente, sia per la qualità degli sconti effettivamente applicati dall’azienda, che proprio per la capacità di rendersi disponibile in ogni negozio sul territorio.

In netto contrasto con le offerte previste dai vari Euronics e Trony, pertanto limitate a specifiche regioni, in questo caso l’accesso alla promozione è possibile sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale, senza alcun tipo di limitazioni. L’unica cosa da ricordare riguarda sicuramente le spese di spedizione, è previsto un piccolo plus per coloro che decideranno di richiedere la consegna presso il proprio domicilio.

Volantino Expert: un’ottima occasione per spendere poco

Gli smartphone inclusi all’interno del volantino Expert sono davvero tantissimi e molto disparati tra di loro, osservando da vicino la fascia alta del mercato della telefonia incrociamo prima di tutto gli ultimi Motorola Edge, in vendita a 699 euro, nonchè Samsung Galaxy S20 e similari.

Le occasioni più interessanti arrivano però nel momento in cui si inizia a ridurre la qualità generale del prodotto, non dimentichiamo infatti che sarà possibile acquistare Xiaomi Mi 10 Lite a soli 399 euro, Galaxy Note 10 Lite a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 9 a 229 euro o anche un buonissimo Galaxy A71 al prezzo finale di 399 euro.

Il volantino Expert è questo e moltissimo altro ancora, per conoscerlo da vicino potete fare affidamento sulle pagine che abbiamo inserito qui sotto.