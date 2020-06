Milioni di app veicolano tra gli smartphone degli utenti quotidianamente: presenti in massa sui vari Store dedicati ai due sistemi operativi (Android e iOS), le stesse forniscono strumenti e svago ai soggetti grazie a continui aggiornamenti o introduzioni di novità. Nonostante la presenza delle stesse in Store dovrebbe rappresentare un po’ una garanzia per la sicurezza, non è raro che alcune volte delle app risultino essere contaminate e comunque disponibili al download andando a costituire, di conseguenza, una problematica per tutti coloro che le hanno installate e che purtroppo non sono a conoscenza di tali misfatti.

App pericolose: è meglio eliminarle subito e informarsi in anticipo se lo sviluppatore è ignoto

Scaricare applicazioni da fonti sicure rappresenta, senza ombra di dubbio, il primo passo per tenere al sicuro la propria incolumità e la propria privacy. Leggere le recensioni e fare affidamento a prodotti che la community già conosce, dunque, costituisce un azione che tutti dovrebbero iniziare a svolgere regolarmente per evitare, in primis, spiacevoli risvolti.

Ad oggi, per esempio, sono ben 38 le app corrotte che sono state eliminate dal Google Play Store. Se dunque avete scaricato una delle seguenti, mettetevi in allerta ed eliminatela istantaneamente.