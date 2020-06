WindTre accorcia le distanze nei confronti delle rivali del settore della telefonia mobile, riuscendo nel contempo a rilanciare la sfida con una campagna promozionale quasi unica nel suo genere, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su 100 giga di traffico al mese, spendendo nel contempo solamente 5,99 euro.

La campagna promozionale prende il nome di Go 50 Top+, nasce come vera e propria operator attack, ovvero soluzione attivabile esclusivamente dai consumatori che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore telefonico incluso tra i seguenti: Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile, ho.Mobile e Kena Mobile. La portabilità è strettamente obbligatoria, come anche il pagamento dei 10 euro necessari per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile.

Passa a WindTre con la promozione che promette 100 giga al mese

Attivabile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, la promozione promette una serie di contenuti senza rivali in Italia; di base include la bellezza di 200 SMS da utilizzare verso tutti, illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia, per concludere poi con 50 giga di traffico in 4.5G al mese, tutto a soli 5,99 euro da versare tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata in precedenza.

In alternativa è possibile optare per la versione Easy Pay, in questo caso il pagamento sarà effettuato tramite conto corrente bancario, con vincolo contrattuale di 24 mesi (se richiesta prima la portabilità comporterà il pagamento di una penale), sempre a a 5,99 euro al mese. La differenza riguarderà la possibilità di accesso a ben 100 giga di traffico dati, al posto dei canonici 50, con velocità massima corrispondente al 4.5G.