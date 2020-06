Negli ultimi anni, grazie all’enorme lavoro effettuato da Google, Android Auto è diventato uno strumento indispensabile per milioni di automobilisti in tutto il mondo. Questi ultimi, infatti, utilizzano quotidianamente le funzionalità offerte dal sistema operativo per viaggiare in sicurezza ed evitare ogni forma di distrazione al volante.

Con la fine del Lockdown, quindi, il colosso della Mountain View ha deciso di fare un regalo a tutti i suoi utenti, rilasciando in anteprima uno degli aggiornamenti di Android Auto più attesi di sempre. Fra le molteplici novità introdotte, però, la più interessante è di sicuro la nuova modalità Wireless. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli.

Android Auto: finalmente attiva la tanto attesa modalità Wireless

Dopo una lunga attesa, quindi, finalmente gli automobilisti Italiani hanno la possibilità connettere il proprio Smartphone ad Android Auto in modalità Wireless, eliminando dunque tutti i cavi in eccesso.

La notizia dell’update è stata confermata dagli sviluppatori di XDA Developer, noto forum online dedicato al mondo Android, i quali hanno rivelato che l’aggiornamento è ancora in fase di roll out ed arriverà esclusivamente nei seguenti paesi:

Australia

Austria

Germania

Francia

India

Irlanda

Italia

Nuova Zelanda

Filippine

Singapore

Sud Africa

Sud Corea

Spagna

Svizzera

Taiwan

Inghilterra

A causa di limitazioni dell’hardware, purtroppo, non tutti i dispositivi supporteranno in maniera nativa la nuova modalità wireless. Per consultare la lista degli Smartphone attualmente compatibili con la modalità wireless basterà collegarsi al seguente link; per controllare la compatibilità dei sistemi di bordo, invece, gli utenti dovranno necessariamente utilizzare la nuova utility rilasciata da dal colosso della Mountain View. Restate connessi per ulteriori novità a riguardo.