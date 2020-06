Tra pochi giorni i palinsesti di Sky ritorneranno in parte alla loro fisionomia pre Covid. Con il ritorno della Serie A e con quello della Champions League (nel prossimo mese di agosto), finalmente gli abbonati potranno tornare a godersi le esclusive sportive della pay tv.

Sky, la grande novità è il lancio del nuovo provider telefonico

Per i clienti Sky sarà quindi una grande estate, ricca di eventi e di impegni televisivi. Tuttavia, come annunciato già da tempo, la vera sorpresa per gli abbonati in questi giorni sarà un’altra: la tv satellitare, infatti, è pronta al grande lancio nel campo della telefonia.

Il mese da attenzione è quello di luglio. Tra pochi giorni Sky presenterà ad addetti ai lavori ed al pubblico intero la sua prima offerta per le reti di Fibra Ottica. L’azienda, quindi, replicherà anche in Italia un modello che nel Regno Unito ha già avuto ampio successo. Gli utenti potranno accedere ai canali satellitari con la tecnologia dello streaming, senza un decoder ed allo stesso tempo potranno effettuare chiamate e navigare in internet con un unico abbonamento Sky

Particolare attenzione, nel momento della presentazione di Sky, ci sarà per quanto concerne gli eventuali benefici economici. Unendo in una sola fatturazione il proprio piano satellitare con la telefonia fissa, potrebbero esserci risparmi mensile per gli abbonati. Ancora una volta il modello da prendere in considerazione è quello del Regno Unito. In UK, i clienti Sky con contratto unico per la tv satellitare e la telefonia domestica risparmiano in media il 15% rispetto ai clienti con due piani separati.