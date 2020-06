Android: 5 app gratuite in via straordinaria solo per oggi sul Play Store

L’ascesa di Android è diventata ormai qualcosa di naturale, visto che tutti gli utenti ormai sanno che non c’è limite alla crescita di questo sistema operativo. La nota piattaforma mobile è riuscita ad arrivare a questo punto grazie a tutte le sue qualità e a tutto il lavoro di Google. Non ci sono infatti rivali che possono sostenere questi ritmi, e neanche le piattaforme fisse come ad esempio Windows.

Gli ultimi dati parlano infatti di un superamento da parte del robottino verde ai danni del sistema operativo di Microsoft. Android avrebbe ormai superato i 2,5 miliardi di utenti attivi nel mondo, sovrastando dunque la nota piattaforma fissa che tutti conoscono. Tutto ciò è diventato realtà grazie ad una grande versatilità della piattaforma mobile, la quale risulta la più personalizzabile in assoluto. Gli utenti infatti si trovano molto bene proprio per questa ragione, ma anche grazie al Play Store che offre ogni tipo di contenuto. Qui ci sono poi tante offerte da beccare al volo, come ad esempio nei giorni in cui i contenuti a pagamento diventano gratuiti.

Android, gli utenti possono scaricare solo oggi queste applicazioni e giochi a pagamento gratis

Tutti gli utenti Android possono approfittare oggi di una grande offerta che permette di scaricare i contenuti a pagamento totalmente gratis. La lista è proprio qui sotto con tutti i link diretti al download.