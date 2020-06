Resident Evil non tramonta ed anzi segna l’alba di una nuova era Dark con un survival horror d’eccezione atteso da milioni di fan in tutto il mondo. Il virus continua ad imperversare a margine di una serie di indiscrezioni interessanti che introducono importanti novità su storia e personaggi.

Molti pensano che il titolo possa arrivare temporalmente in linea con il lancio della console next gen di Sony e Microsoft. Non ci stupiremmo se vedessimo la sua presentazione insieme alla tanto discussa PlayStation 5.

La nuova trama basa la storyline sulla presenza di una setta che venera il virus. Niente elementi sovrannaturali ma allucinazioni causate dall’infezione stessa che altera la percezione dei protagonisti.

A capo del culto occulto un conte di nome Alan R. Vive in uno sconfinato castello situato alle pendici di un monte innevato. Non sarà l’unico personaggio interessante del gioco. Ecco chi ci accompagnerà in questa nuova avventura dell’orrore.

Resident Evil 8: nuovi dettagli dopo le ultime indiscrezioni sul gioco

A fianco del capo supremo della setta i membri della “Blue Umbrella” nelle personalità di Natalia ed Alex Wesker. Il giocatore impersonerà i panni della giovane Emily, una ragazza che vive nel vicino villaggio limitrofo al castello del boss.

Lo scopo del personaggio sarà quello di salvare Ethan, ricordato per il suo ruolo di protagonista in Resident Evil 7 che dopo l’attacco a Chris Redfield si troverà in questo mondo sinistro agli antipodi della civiltà. Secondo rumor Ethan e Mia hanno avuto un figlio con problemi causati dal virus. Pare anche che Chris abbia fatto irruzione nella loro abitazione per eliminare il bambino, ferendo gravemente la donna.

Le ambientazioni di gameplay ci vedranno impegnati su due fronti. Da un lato l’esplorazione del castello e dall’altro quella del villaggio. Oltre questo ci sarà anche la foresta, ampio spazio aperto che richiederà necessariamente l’uso di una torcia. Sarà buio, tanto buio. Tanti saranno i nemici da affrontare che ci ostacoleranno con spaventosi costumi e nuove armi (mazze, spade e coltelli).

Si tratta soltanto di indiscrezioni ancora da verificare. Rimanete sintonizzati per scoprire di più.