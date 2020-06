Motorola One Fusion+ è un nuovo smartphone dalle tecnologie avanzate e dal prezzo accessibile. Il dispositivo è pensato per offrire degli scatti luminosi e dettagliati da qualsiasi angolazione e in qualsiasi condizione di luminosità, nonché per garantire delle buone performance e funzionalità smart offrendo al tempo stesso un consumo energetico ridotto ed ottimizzato. Il tutto, all’interno di uno smartphone dall’aspetto elegante, con uno schermo privo di interruzioni di alcun tipo.

Motorola One Fusion+, caratteristiche e prezzi

Motorola One Fusion+ sfoggia, infatti, uno schermo Total Vision da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, dalle cornici piuttosto sottili e privo di notch e di qualsiasi altro tipo di interruzione. Per la fotocamera frontale per selfie, infatti, è stato scelto il meccanismo a comparsa. Il display di questo smartphone supporta anche la tecnologia HDR10, offrendo immagini con una luminosità e contrasto migliorati.

Sotto la scocca di Motorola One Fusion+ si nasconde un processore Qualcomm Snapdragon 730, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino ad 1TB. Questa configurazione garantisce delle ottime prestazioni per ogni tipologia di utilizzo, anche per il gaming. In più, grazie ad opzioni AI, il consumo energetico è ridotto ed ottimizzato. Per cui è possibile usufruire di performance ottime ma anche prolungate. La batteria da 5.000 mAh, infatti, garantisce tante ore di utilizzo e supporta la ricarica rapida TurboPower, per una ricarica completa in pochissimi minuti.

Quanto al comparto fotografico, Motorola One Fusion+ è dotato di una quad-camera posteriore con sensore principale da 64 MP ad alta risoluzione, equipaggiato con tecnologia Quad-Pixel e Night Vision per scatti luminosi anche di notte. Il comparto fotografico si completa con una lente ultra-wide da 8 MP (118°), un obiettivo Macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 16 MP e supporta la modalità ritratto, modalità Beauty, Selfie di gruppo, Filtro Live e Night Vision.

Motorola One Fusion+ è disponibile a partire da oggi in Polonia e arriverà in alcuni paesi europei – tra cui l’Italia – nei prossimi giorni, dove sarà disponibile al prezzo di 299 euro.