WhatsApp: un modo per spiare tutti di nascosto e gratis

WhatsApp è passata alla storia come applicazione più scaricata in assoluto, visti i tanti download effettuati in giro per il mondo. Gli utenti infatti arrivano da qualsiasi parte del globo, senza alcun tipo di distinzione e grazie alle tante possibilità che la piattaforma offre. La prima è ovviamente quella di tenersi in contatto anche a migliaia di chilometri di distanza, mentre la seconda è corrisposta dalle tante funzioni di cui l’app è dotata.

WhatsApp infatti risulta più di una semplice applicazione di messaggistica istantanea, visto che consente anche chiamate e videochiamate. Ci sono anche tanti altri aspetti che sono stati migliorati soprattutto negli ultimi anni, come ad esempio la resistenza ma tutto ciò che c’è di maligno sul web. Oltre ad aver attuato nuove norme per le truffe, sembra che il fenomeno più pericoloso, ovvero lo spionaggio, sia stato debellato quasi completamente. Tutte le app che prima lo permettevano, adesso infatti non funzionano più..

WhatsApp, lo spionaggio esiste ancora: gli utenti hanno segnalato una nuova applicazione che però sarebbe legale

Diverse persone durante le ultime settimane hanno provveduto a segnalare una nuova applicazione complementare con WhatsApp. Questa prende il nome di Whats Tracker e permette di spiare chiunque senza problemi ma senza infrangere la legge.

La piattaforma in questione infatti permette di monitorare uno o più utenti in contemporanea, conoscendone i movimenti. Potrete infatti sapere precisamente quando queste persone entrano o escono da WhatsApp, ricevendo anche una notifica istantanea. L’applicazione è legale e gratuita, per cui per ora non ci saranno problemi di nessuna natura.