Che particolarità avrà la prossima eclissi di Luna prevista per venerdì 5 giugno? Sarà di tipo penombrale e scopriamo insieme cosa comporta e perché si chiama così. Questo fenomeno si verifica quando si crea un allineamento tra Sole, Terra e Luna, con la particolarità che il satellite attraversa il cono di penombra (e non quello d’ombra) del nostro pianeta.

Per chi non lo conosce, il cono di penombra è situato in quella zona dello Spazio in cui la luce del sole riesce a filtrare verso la Luna, ma risulta leggermente attenuata dalla presenza della Terra sul suo percorso. Quindi occhi puntanti al cielo notturno di venerdì dalle ore 19.44 alle 23.07 se volete assistere a questo spettacolo.





ECLISSI DI LUNA anomala in arrivo nel weekend

Normalmente siamo abituati a commentare le eclissi totali di Luna nel cono d’ombra, mentre questa volta il satellite non apparirà completamente oscurato ma soltanto meno luminoso del solito. In pratica la fedele compagna della Terra risulterà in penombra per circa il 60% della sua superficie e sarà spettacolare in quanto accadrà in concomitanza di un plenilunio.

L’anomalia di questo evento consiste anche nella difficoltà di osservazione, perché in realtà in pochi si accorgeranno della differenza rispetto alla solita Luna piena. Per percepire invece la differenza nella brillantezza e luminosità del nostro satellite potrete fare alcuni confronti con foto di pleniluni senza eclissi. Potete scattarle lo stesso giorno prima e dopo l’evento, e magari confrontarle con il prossimo plenilunio di luglio.

Dal punto di vista astronomico si tratterà della seconda eclissi di luna del 2020, poiché la prima è avvenuta il 9 gennaio scorso, mentre per i più curiosi riportiamo il nomignolo affidato a questa luna piena di giugno dagli indiani d’America. Il plenilunio viene chiamato “luna di fragola” perché coincidente con il periodo di raccolta delle fragole, ma d’altronde si tratta di punti vista. In Europa si parla di “luna delle rose” perché in questo periodo sono nel pieno della loro maturazione.